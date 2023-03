Carrarese, scatta l’emergenza infermeria

di Gianluca Bondielli

E’ una Carrarese un po’ incerottata quella che si appresta ad ospitare il Siena. Bernardotto lamenta una lesione di primo grado al flessore, D’Ambrosio ha preso un colpo sopra la cresta iliaca ad Olbia, Castigliani è fermo da 15 giorni per un problema alla caviglia, Folino si è rotto un dito giovedì mentre Pinto ha finito la stagione per il problema alla gamba operata.

Mister, come si gestisce questa penuria di giocatori?

"Siamo un po’ corti ma è questione di due o tre partite. Dopo Pasqua riavremo tutti a disposizione. Meglio che sia successo ora che fra tre settimane. Dietro senza D’Ambrosio non c’è problema perché ho Marino. Ci fosse bisogno di qualche ulteriore cambio magari dovrei inventarmi qualcosa. Davanti abbiamo due attaccanti abili più Giannetti a mezzo servizio che va gestito ma una parte di gara me la può fare. In alternativa come sotto punta posso utilizzare Bozhanaj o Palmieri".

In settimana ha rinnovato Cicconi, segnale che la società sta programmando la nuova stagione. Ci rientra anche lei?

"Io ho un anno di contratto con rinnovo solo a promozione. Con la società, però, c’è un buon rapporto. Alla fine sarà il presidente a decidere che fine farò al di là della mia volontà. Se saranno contenti di tenermi io lo sarò di restare, questo lo posso già dire. Ora, però, mi concentro su quello che devo fare perché secondo il mio punto di vista la squadra al di là dei risultati in sé ha già raggiunto un’identità importante e specifica e noi dobbiamo battere il ferro. A giugno ci penseremo dopo".

Pensiamo al Siena allora. Che partita si aspetta?

"Difficile contro una squadra che ha giocatori importanti e di qualità per la categoria e un allenatore bravo. Un avversario, insomma, di pari categoria. Che il Siena abbia un modo di difendere arcigno lo dicono i numeri. Per portare a casa i tre punti avremo bisogno di una prestazione sopra le righe in tutti i settori".

Chiudiamo con un pensiero per il pubblico. Questa Carrarese ne meriterebbe di più?

"Io non posso che ringraziare chi c’è stato fino ad oggi perché si è sempre fatto sentire ed ha portato pazienza nei momenti grigi. Ora stiamo attraversando un buon periodo e ci auguriamo un ulteriore afflusso. Più gente viene allo stadio e meglio è, più abbiamo un vantaggio ambientale. Noi non dobbiamo che continuare a fare le cose per bene per trascinare le persone allo stadio".