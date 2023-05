Carrarese punta allo scudetto

Dopo la vittoria dell’Europa League VPL, Carrarese eSports punta anche allo scudetto della Serie A VPL Pro Club di Fifa 23 per Playstation 5. La squadra virtuale azzurra, gestita da Asd Sportivamente e sponsorizzata da SiLu’s Planet Computers end Videogames, è al momento seconda in classifica con 28 punti ad una sola lunghezza dalla capolista Brescia eSports e davanti a Chieri e Palermo con 26 e 25 punti. I ragazzi di capitan Morabito fin qui hanno vinto 9 gare perdendone 3 e pareggiandone 1. Gli sport elettronici e nello specifico la versione Pro Club 11vs11, unico vero simulatore calcistico, stanno prendendo campo e Carrarese eSports dal lontano 2018, anno della sua nascita, è diventata una tra le primissime squadre ufficiali a livello italiano. L’obiettivo di questa stagione è chiudere col "double". Al termine del campionato restano ancora 13 partite e la lotta per il titolo è davvero avvincente.