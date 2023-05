Carrarese, prove tecniche contro il Sestri Levante Test in chiave playoff

di Gianluca Bondielli

Il ritorno in campo nei play off, fissato per il 14 maggio, è ancora lontano per la Carrarese che si sta concentrando sugli allenamenti. Ieri i ragazzi del mister Alessandro Dal Canto hanno svolto allo stadio dei Marmi un lavoro di natura tecnica e tattica in vista dell’allenamento congiunto a porte chiuse in programma oggi alle ore 16 sul terreno amico contro l’Us Sestri Levante, compagine ligure militante nel campionato di serie D. Resta da capire se questa sarà l’unica sgambata o se verrà organizzata un’amichevole con una squadra di pari categoria.

Intanto c’è da evidenziare lo “sbarco“ su Facebook della fanzine ufficiale della Carrarese: L’Azzurro. E’ stata creata, infatti, una pagina ufficiale della rivista periodica che viene distribuita gratuitamente prima di ogni gara casalinga. "Questa idea sulle orme della gloriosa “Valanga Azzurra“ degli anni 80 e 90 – hanno spiegato i redattori – sta avendo un successo inaspettato che ci fa piacere e pensare al futuro con ottimismo. Il giornalino piace a grandi e bambini anche graficamente. Cerchiamo di inserirvi notizie curiose e pagine amarcord sui grandi giocatori azzurri del passato. Un lavoro appassionante che svolgiamo in maniera totalmente gratuita. In vista della prossima stagione stiamo già raccogliendo adesioni da parte di aziende ma prima di tutto amici che hanno a cuore i colori gialloazzurri e ci danno una grossa mano per poter regalare un’interessante lettura pre-partita".