Carrarese pronta per la prova di Arezzo Dal Canto scalda i motori

Non poteva sperare in un esordio migliore la Carrarese che si è comunque già messa alle spalle il 3 a 0 rifilato alla Fermana ed ha iniziato a concentrarsi sul secondo turno del campionato di serie C che sabato la vedrà impegnata ad Arezzo a partire dalle 18,30. La compagine marmifera si ritroverà contro la matricola terribile di Paolo Indiani che è stata una delle rivelazioni di giornata andando ad espugnare il campo del Rimini. Mister Dal Canto dovrà fare i conti con la prima defezione della stagione, quella di Mauro Coppolaro che, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si prenderà una giornata di squalifica. La necessità potrebbe affrettare l’ingresso dal primo minuto di Matteo Di Gennaro, il granitico difensore centrale arrivato in azzurro da una decina di giorni. L’ex Feralpi Salò, che Dal Canto conosce bene per averlo già avuto con sé a Livorno, dovrebbe posizionarsi al centro della retroguardia con Illanes spostato come braccetto di destra. La forza e l’ampiezza della rosa della Carrarese quest’anno sono davvero impressionanti e danno la possibilità al tecnico di Castelfranco Veneto di fronteggiare gli imprevisti di un lungo campionato. Nel match di sabato, nonostante la squadra avesse in campo ben 5 giocatori nuovi nell’undici titolare, si è già vista una buona intesa all’interno e fra i reparti. In difesa gli apuani hanno concesso le briciole agli avversari. Illanes ha letto bene tutte le traiettorie supportato da Imperiale e Coppolaro. Quest’ultimo nonostante qualche rudezza di troppo ha dimostrato di possedere un lancio notevole. In mediana Belloni ha fornito lampi della sua classe, Schiavi è stato il solito martello, ma soprattutto Palmieri ha mostrato una verve impressionante. Sugli esterni Cicconi si è preso la ribalta con una prova sopra le righe, ma anche Grassini ha arato la fascia destra. In avanti Simeri non sarà attaccante dalla super statura ma ha dimostrato di avere i movimenti giusti e le capacità di finalizzazione della prima punta. Per bomber Capello, infine, ha parlato come al solito il gol. 1 giornata. Risultati: Carrarese-Fermana 3-0, Gubbio-Pineto 1-1, Lucchese-Perugia 0-0, Pontedera-Sestri Levante 2-0, Rimini-Arezzo 1-2, Pescara-Juventus Next Gen 3-1, Recanatese-Torres 1-2, Spal-Vis Pesaro 1-0, Entella-Ancona 1-1, Olbia-Cesena -. Classifica: Carrarese, Pescara, Pontedera, Arezzo, Torres e Spal 3; Ancona, Gubbio, Pineto, Entella, Lucchese e Perugia 1; Recanatese, Rimini, Vis Pesaro, Juventus Next Gen, Sestri Levante e Fermana 0.

Gianluca Bondielli