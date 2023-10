Carrarese, prestazione sfortunata a Cesena. Decide il match la doppietta di Kargbo

cesena

2

caRRARESE

1

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo (15’ st Donnarumma), Francesconi, De Rose, David (15’ st Pierozzi), Saber (22’ st Berti), Kargbo (32’ st Ogunseye), Corazza. All.: Toscano. A disp.: Veliaj, Siano, Chiarello, Bumbu, Shpendi, Coccolo,Giovannini, Pieraccini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve, Illanes, Di Gennaro, Imperiale, Zanon (31’ st Grassini), Belloni (27’ st Zuelli), Schiavi (12’ st Palmieri), Della Latta, Cicconi, Capello (31’st Panico), Morosini (1’ st Simeri). All.: Dal Canto. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Opoola, Raimo, Cartano.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Marcatori: 14’ pt Kargbo, 27’ st Kargbo, 37’ st Di Gennaro.

Note: espulso Saber per somma di ammonizioni; ammoniti Illanes, Berti, De Rose, Ciofi, Grassini,Toscano all. Cesena; spettatori 8.579; angoli 2 a 1 per la Carrarese ; recupero 1’ e 6’.

CESENA – Vince il Cesena, ma quanta fatica. Lo scorso anno la Carrarese espugnò il Manuzzi all’esordio e medita il bis anche per rilanciarsi in classifica. Trova un Cesena completamente rivoluzionato da Mimmo Toscano. Non c’è Varone a referto, bloccato da uno stiramento, ma soprattutto sono cinque le novità in formazione rispetto a quella schierata nelle ultime gare. Dentro Piacentini, David, Francesconi, Saber e Kargbo al posto di Ciofi, Pierozzi, Berti, Ogunseye e appunto Varone. In riscaldamento però si fa male Piacentini e quindi gioca Ciofi. C’è Corazza, recuperato in extremis mentre Shpendi e Donnarumma, reduci da infortuni, vanno in panca. Anche la Carrarese cambia, a cominciare dal sistema di gioco, Dal Canto si mette a 3-4-2-1, Capello guida l’attacco, alle sue spalle Morosini e Belloni. Comincia bene la Carrarese, prima azione pericolosa con Cicconi che crossa in area, Capello tocca di testa e Belloni sul secondo palo non riesce a deviare. Al 14’ il Cesena passa, fugge sulla destra Saber, cross al centro per l’accorrente Kargbo, tocco al volo alle spalle di Bleve che due minuti dopo evita il raddoppio su bordata di Francesconi. Al 28’ occasionissima per Saber, triangola con Kargbo, è solo davanti a Bleve che si accartoccia e para il rigore in movimento. Due minuti dopo tocca a Corazza fallire il tocco. Molte le occasioni sprecate, soprattutto dal Cesena, il punteggio è bugiardo. Al 52’ la Carrarese segna ma l’arbitro annulla per un fallo di Della Latta su Ciofi. E’ un avvio di ripresa tutto di marca toscana, Toscano cerca di porvi rimedio con Donnarumma e Pierozzi al posto di Adamo e David e poi Berti per Saber. Dal Canto mette Palmieri per Schiavi. Match in equilibrio, avvincente. Al 72’ il raddoppio, serie di finte di Donnarumma e assist per Kargbo, gran botta dal limite, deviazione decisiva di Imperiale e Bleve è battuto. La Carrarese non ci sta, si riversa nella metacampo romagnola e accorcia le distanze, Ogunseye (in campo al posto di Kargbo) si appisola e perde palla, parte il contropiede toscano con assist al bacio di Simeri per Di Gennaro, solitario in area, facile il tocco a porta vuota (83’). Saber è espulso dalla panchina, diluvia al Manuzzi, il Cesena è in difficoltà, ma regge.

Daniele Zandoli