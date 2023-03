Carrarese, pochi cambiamenti con il Rimini

di Gianluca Bondielli

Squadra che vince non si cambia recita un vecchio adagio. A dire la verità la Carrarese a Reggio Emilia ha “soltanto“ pareggiato ma è in striscia positiva da cinque turni e non sembra proprio esserci necessità di fare stravolgimenti in formazione. Ecco così che quest’oggi contro il Rimini l’undici titolare dovrebbe ricalcare quello visto al Mapei Stadium al netto del solito immancabile paio di ballottaggi. Al centro della difesa a esempio ci sarà Marino o D’Ambrosio? Mister Dal Canto domenica ha un po’ stupito “rispolverando“ il secondo.

"Dietro non ho davvero problemi – ha spiegato –. Sono tutti degli ottimi difensori e non a caso hanno fatto tutti un minutaggio importante a parte il più giovane Folino. D’Ambrosio ha tirato a lungo la carretta all’andata e Marino è altrettanto affidabile. Sono due giocatori con caratteristiche diverse e scelgo chi utilizzare anche in base al tipo di partita". A centrocampo, considerato il problemino fisico di Mercati che fino all’ultimo potrebbe non rientrare nemmeno tra i convocati, si va verso la riconferma in toto del reparto. Grassini è in fiducia e non a caso è stato riproposto anche in trasferta contro la capolista. Bozhanaj è cresciuto anche in fase di non possesso mentre i vari Schiavi, Della Latta e Cicconi sono dei punti fermi inamovibili.

Il settore più soggetto a cambiamenti alla fine è l’attacco anche perché non ci sono elementi col piede particolarmente “caldo“ in questo periodo. Il realizzatore principe rimane Capello, l’unico arrivato in doppia cifra a livello di gol fatti, che per questo è sempre in pole position. Il suo partner non è scontato sia Giannetti, fermato da qualche acciacco nei primi due giorni della settimana. Le alternative sono il panzer Bernardotto o il più sgusciante Energe.

Il quattordicesimo numero della fanzine ufficiale“L’Azzurro“ verrà distribuito gratuitamente oggi allo Stadio dei Marmi prima del match col Rimini. All’interno l’analisi tecnica della Carrarese dopo il pari al “Mapei Stadium“, una pagina amarcord sul grande olimpionico azzurro Paolo Vannucci, il quadro sull’avversaria odierna e la rubrica “Il punto di… Claudia Cella“ che presenterà il suo libro “Il coraggio di scegliere“ giovedi 9 marzo (17.30) a palazzo Ducale di Massa.