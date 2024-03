Carrarese Piede premuto sull’acceleratore. Il terzo posto non è ancora in cassaforte

Vietato togliere il piede dall’acceleratore. La Carrarese in queste ultime 5 giornate di campionato si gioca un terzo posto ben apparecchiato ma che non è ancora in cassaforte. A contenderglielo è rimasto soltanto il Perugia, che insegue a -2, mentre il Gubbio, scivolato a -10, può considerarsi fuori dai giochi. Giovedì gli azzurri avranno la possibilità di blindare un posto sul podio del girone proprio nello scontro diretto contro gli umbri col vantaggio, non indifferente, di giocarlo sul proprio terreno. I numeri della Carrarese allo stadio dei Marmi, infatti, sono strepitosi: 41 punti fatti in 16 partite (13 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta) con 31 gol segnati e 9 subiti. Solo il Cesena ha fatto meglio in tutta la Lega Pro.

Da quando è arrivato Antonio Calabro sulla panchina apuana questa statistica ha avuto un ulteriore impulso. Il tecnico di Gallipoli ha vinto tutte e sei le partite disputate in casa sbaragliando avversari top come Cesena, Torres, Gubbio e Juventus Next Gen. In 6 gare interne con Calabro al timone sono state segnate addirittura 17 reti (ne erano state fatte 14 nelle precedenti 10) e subite 4. Insomma, sul suo campo la Carrarese è una vera e propria schiacciasassi ma non può cullarsi sugli allori perché troverà sulla propria strada un Perugia in salute che non ha nulla da perdere e tenterà il tutto per tutto per cercare il sorpasso in classifica. E’ una partita, quella di giovedì, che ha tutti i crismi per essere spettacolare e avvincente e per questo si spera possa avere una degna cornice di pubblico in linea con quella che è stata l’affluenza nell’ultimo match interno che ha portato lo stadio dei Marmi a stabilire il nuovo record stagionale di presenze (2174 spettatori).

La sfida col Perugia rappresenta lo scoglio maggiore di un finale di stagione che alla Carrarese riserva 3 gare in casa (Perugia appunto, Rimini e Pontedera) e 2 in trasferta (Recanatese e Lucchese). A disposizione rimangono 15 punti. La società marmifera, che all’andata ha fatto il miglior girone della sua storia girando a 34 punti, potrebbe migliorare subito questo suo primato visto che al momento i punti in carniere nel ritorno sono già 27.

Oggi per la squadra azzurra è in programma una doppia seduta e domani avverrà la rifinitura. Rientra a disposizione in difesa Illanes mentre sono da valutare in attacco le condizioni di Morosini e Giannetti. A centrocampo è sicura l’assenza di Schiavi. Nel Perugia mancherà per squalifica l’esterno Lisi e si punta a recuperare almeno per la panchina Bartolomei. Il Centro di Coordinamento dei Perugia Club, intanto, sta chiamando a raccolta tutti i tifosi del Grifo per partecipare numerosi alla decisiva trasferta di Carrara.