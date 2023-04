Carrarese, ottimo test col Sangiuliano City

di Gianluca Bondielli

La Carrarese si è imposta per 1 a 0 con rete di Energe nell’amichevole a porte chiusa disputata allo stadio comunale “Pinetto Soressi“ di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, contro il Sangiuliano City, arrivato quartultimo nel girone C della Lega Pro e che si sta preparando al playout contro la Triestina. La Carrarese è scesa in campo col solito 3-5-2 ma con diverse novità in formazione come Satalino, Pinto, Folino, Frey e Castigliani partiti tutti dal primo minuto. Dopo una mezzora priva di particolari emozioni, gli azzurri sono saliti di tono trovando il vantaggio allo scadere con l’attaccante napoletano.

Nella ripresa entrambe le formazioni hanno dato vita ad una girandola di sostituzioni. In particolare nella Carrarese hanno trovato spazio in difesa D’ambrosio ed Imperiale, a centrocampo Bozhanaj e Cerretelli e Capello in avanti.

Alla fine del match il tecnico Alessandro Dal Canto ha fornito un suo commento: "È stato un test che ci è servito soprattutto per mettere minuti nelle gambe di coloro che hanno avuto impiego inferiore nell’ultima fase del campionato. In questo senso va segnalata la risposta data da Pinto che non giocava da molti mesi una partita e stiamo cercando di recuperare appieno. In una gara del genere non conta il risultato poiché lo scopo è di mantenere una certa condizione fisica anche perché mentalmente le amichevoli sono altro rispetto alle partite ufficiali. Cicconi, Bernardotto e Mercati hanno avuto dei piccoli fastidi ed ho preferito non farli partire con noi a titolo precauzionale ma non dovrebbero esserci problematiche particolari su di loro. Ora recuperiamo e riposiamo per riprendere il programma allenamenti giocando altre partitelle per stare sul pezzo. Non servirà nessun richiamo di preparazione perché le gare sono state tante e fino alla fine abbiamo dimostrato una buona tenuta atletica mentre mentalmente dobbiamo risintonizzarci prontamente ma sotto questo aspetto sono piuttosto tranquillo visto le qualità del gruppo di ragazzi che alleno".

Ecco le formazioni scese uin campo. Sangiuliano City (4-2-3-1): Cocilovo; Zanon, Marchi, Pascali, Bruzzone; Fusi, Salzano; Volpicelli, Qeros, Floriano; Cogliati. A disp. Chiesa, Mazzola, Maggioni, Ippolito, Saggionetto, Sarno, Fall, Metlika, Miracoli, Zugaro. All. Ciceri. Carrarese (3-5-2): Satalino; Pelagatti, Folino, Pinto; Frey, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Coccia; Energe, Castigliani. A disp. Breza, Rovida, D’Ambrosio, Grassini, Imperiale, Marino, Cerretelli, Bozhanaj, Capello. All. Dal Canto.