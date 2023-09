La Carrarese non passa: a Olbia finisce 0-0

Olbia, 24 settembre 2023 – La Carrarese torna dalla doppia trasferta in Sardegna, con un solo punto e tanti rimpianti. Non c’è stata la reazione che ci si aspettava dopo il passo falso di Sassari, soprattutto nella ripresa, piuttosto anonima per gli uomini di Dal Canto, sicuramente più incisivi e pericolosi nel primo tempo.

Succede poco nei primi venti minuti, l’unico brivido lo provoca Arboleda, che svirgola un cross di Cicconi e quasi sorprende Rinaldi. Poi la Carrarese inizia a spingere e colleziona le prime timide occasioni per sbloccare l’incontro. Nella ripresa, complice la stanchezza, cala il ritmo e la gara si imbruttisce. Dal Canto, che aveva cambiato Simeri con Panico, passa al 4-4-2 con Zanon e Zuelli. Intorno a metà frazione, Cicconi ci prova con un calcio di punizione, che si spegne sul fondo.

IL TABELLINO

OLBIA (3-4-3): Rinaldi; Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Arboleda (11’ st Fabbri), La Rosa, Cavuoti (37’ st Zallu), Biancu; Contini (11’ st Corti), Nanni (40’ st Scapin), Ragatzu. In panchina: Palmisani, Van der Want, Incerti, Zanchetta, Palomba, Belloni, Mameli, Caggiu. Allenatore: Greco L.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Della Latta (16’ st Zuelli), Schiavi (16’ st Zanon), Belloni, Cicconi; Capello, Simeri (1’ st Panico). In panchina: Tampucci, Mazzini, Illanes, Palmieri, Opoola, Raimo, Morosini, Cartano, Sementa. Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Costanza di Agrigento

Note: spettatori 1000 circa con 60 tifosi toscani.