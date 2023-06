Carrarese, nel mirino i giocatori svincolati Piace Gianluca Carpani

Si sta concentrando sui giocatori in procinto di svincolarsi il mercato della Carrarese. Nel taccuino della spesa degli azzurri è entrato l’eclettico centrocampista Gianluca Carpani, reduce da una stagione “monstre“ alla Recanatese dove ha saltato soltanto una partita e ha messo a segno la bellezza di 10 reti. Il classe 1993 di Ascoli Piceno ha disputato il suo miglior campionato di sempre fungendo da autentico jolly e trascinatore della sorprendente formazione marchigiana. Carpani è stato impiegato a seconda delle esigenze sia da interno che da esterno di centrocampo ed anche da seconda punta. A Carrara se lo ricordano bene perché nel match di Recanati ha messo a segno una doppietta nella sfida vinta 4 a 2 dai giallorossi. Di doppiette in stagione ne ha confezionate addirittura tre: una con la Lucchese e l’altra contro il Rimini.

Carpani potrebbe raccogliere, ad esempio, il testimone lasciato da Bozhanaj fungendo da mezzala di inserimento e sfruttando anche le sue capacità balistiche dalla lunga distanza. A 30 anni il giocatore è nel pieno della maturità. Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, dopo una parentesi in serie D con la Sambenedettese, proprio nella formazione di casa è tornato a debuttare nei professionisti contribuendo alla sua promozione in serie B. Nella cadetteria è rimasto 3 anni prima che la rottura del crociato gliela facesse perdere. E’ ripartito dalla C da Rieti, in prestito, diventando un habitué della Lega Pro con Fano, Montevarchi e Fermana. Carpani non ha rinnovato con la Recanatese e la Carrarese ci sta facendo molto più di un pensierino.