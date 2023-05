Carrarese, motori accesi per il debutto nei playoff Attesa per l’avversario

Si entra finalmente nella settimana ’calda’ per la Carrarese che inizia a ’vedere’ il ritorno in campo fissato per la prossima domenica allo stadio dei Marmi. Non è stato semplice da assorbire questo ritardo nella disputa dei playoff da parte delle società interessate che hanno dovuto, giocoforza, ingegnarsi per ingannare l’attesa e tenere le proprie squadre sul pezzo sia mentalmente che fisicamente. Grosso modo la strategia è la stessa per tutte: pochi giorni di riposo e qualche amichevole per inframmezzare la normale routine degli allenamenti.

Giovedì 11 maggio gli azzurri saranno sicuramente davanti al televisore per conoscere l’avversario che dovranno affrontare tra Ancona e Lucchese. In caso di conclusione in parità del match, in programma allo stadio del Conero, ci sarà anche l’appendice dei supplementari. Trovare domenica ai Marmi una rivale che ha già disputato una partita tre giorni prima per di più a fine stagione e con questo caldo sarà in ogni caso un bel vantaggio. Il rovescio della medaglia è che gli apuani troveranno un avversario galvanizzato e mentalmente già pronto alla battaglia.

Il tecnico Dal Canto, dopo l’allenamento di ieri e quello di oggi, darà il lunedì libero ai suoi ragazzi per radunarli di nuovo al campo martedì per la settimana di lavoro ’tipo’ in preparazione di questo secondo turno dei playoff. Per fortuna al momento, tranne la nota defezione di Nicolò Giannetti, non ci sono altri indisponibili.

Gianluca Bondielli