Carrarese, la Sardegna non porta fortuna. A Olbia non c’è reazione, un solo punto

OLBIA (3-4-3): Rinaldi 6; Bellodi 6, Motolese 6, Montebugnoli 6; Arboleda 5.5 (11’ st Fabbri 6), La Rosa 6, Cavuoti 6.5 (37’ st Zallu sv), Biancu 5; Contini 5 (11’ st Corti 5), Nanni 5 (40’ st Scapin sv), Ragatzu 5.5. In panchina: Palmisani, Van der Want, Incerti, Zanchetta, Palomba, Belloni, Mameli, Caggiu. Allenatore: Greco L. 5.5.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Coppolaro 6.5, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6.5; Grassini 6, Della Latta 5 (16’ st Zuelli 5.5), Schiavi 5.5 (16’ st Zanon 6), Belloni 5, Cicconi 5.5; Capello 6.5, Simeri 6.5 (1’ st Panico 5.5). In panchina: Tampucci, Mazzini, Illanes, Palmieri, Opoola, Raimo, Morosini, Cartano, Sementa. Allenatore: Dal Canto 6.

Arbitro: Costanza di Agrigento 6.5.

Note: spettatori 1000 circa con 60 tifosi toscani.

OLBIA – La Carrarese torna dalla doppia trasferta in Sardegna, con un solo punto e tanti rimpianti. Non c’è stata la reazione che ci si aspettava dopo il passo falso di Sassari, soprattutto nella ripresa, piuttosto anonima per gli uomini di Dal Canto, sicuramente più incisivi e pericolosi nel primo tempo. Quattro novità nella formazione di partenza carrarina: Di Gennaro in difesa, Grassini sull’out destro di centrocampo, Belloni mezzala sinistra e Capello in coppia con Simeri in avanti. Succede poco nei primi venti minuti, l’unico brivido lo provoca Arboleda, che svirgola un cross di Cicconi e quasi sorprende Rinaldi. Poi la

Carrarese inizia a spingere e colleziona le prime timide occasioni per sbloccare l’incontro: il destro di Simeri si spegne sul fondo (21’), Capello arriva con un pizzico di ritardo sugli sviluppi di un corner e si scontra con Rinaldi (27’). Nel mezzo un tentativo sballato di Cavuoti. Sul finire del primo tempo maturato le chance migliori, sempre di marca Carrarese: al 36’, sul cross di Coppolaro dalla destra, Capello ci mette la testa e trova la pronta risposta di Rinaldi, salvato dal palo, tre minuti dopo, sul tuffo di Simeri.

Al 41’, il portiere si ripete sulla soluzione di Schiavi. Poco prima dell’intervallo si fa viva pure l’Olbia, ancora con Cavuoti, che stavolta è più preciso e impegna Bleve alla parata. Nella ripresa, complice la stanchezza, cala il ritmo e la gara si imbruttisce. Dal Canto, che aveva cambiato Simeri con Panico, passa al 4-4-2 con Zanon e Zuelli. Intorno a metà frazione, Cicconi ci prova con un calcio di punizione, che si spegne sul fondo. La risposta dell’Olbia è affidata a un destro al volo di Biancu e a un tiro improvviso di La Rosa dalla distanza (43’).