Carrarese, inizia la volata per il quarto posto

di Gianluca Bondielli

Parte giovedì da Porto Torres la volata per il quarto posto che si è ormai ristretta a Gubbio, Carrarese ed Ancona. Nel giro di venti giorni si deciderà, con la disputa delle ultime tre partite di campionato, la griglia dei playoff. Il calendario degli azzurri prevede le trasferte con Torres e Vis Pesaro inframmezzate dal derby con la Lucchese ai Marmi. Due gare esterne attendono anche il Gubbio, che giovedì sarà a Siena poi ospiterà la Torres e chiuderà a Pontedera, e l’Ancona, che andrà ad Alessandria e Recanati ed in mezzo riceverà il Rimini.

E’ difficile stabilire chi sulla carta abbia il cammino più impervio da qui alla fine anche perché le squadre che si devono salvare paradossalmente potrebbero rivelarsi più insidiose di quelle che inseguono i playoff. Di certo chi sta peggio delle tre è l’Ancona visto che i tre punti in meno pesano eccome perché la costringono ad inseguire. Gubbio e Carrarese, invece, sono un po’ sulla stessa barca. Gli eugubini sono usciti fuori dal momento di crisi inanellando quattro vittorie consecutive ma nel girone di ritorno sul lungo periodo sono stati gli apuani decisamente più performanti. In 15 partite hanno collezionato ben 25 punti contro i 19 ottenuti dai diretti rivali.

La partenza in aereo per Sassari dei marmiferi avverrà domani. La Torres è reduce dal provvidenziale colpaccio di Fiorenzuola, un successo che le ha consentito di compiere un fondamentale passo in avanti nella lotta verso la salvezza. Adesso i punti di vantaggio sulla quintultima sono diventati quattro, troppo pochi comunque per ritenersi fuori dai play out. La formazione di mister Greco è tornata alla vittoria dopo un digiuno che durava da metà febbraio. I sardi, che all’andata riuscirono incredibilmente ad espugnare lo stadio dei Marmi, non sono molto a loro agio tra le mura amiche dove hanno conquistato meno punti che in trasferta (17 contro 21).

Allo stadio Vanni Sanna gli isolani hanno vinto solo tre gare perdendone il doppio. Il segno X è quello uscito più, ben 8 volte, nele gare interne. Subito dopo il match di giovedì i giocatori della Carrarese dovrebbero godere di qualche giorno di riposo per poi tornare ad allenarsi il lunedì di Pasquetta.