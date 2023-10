Carrarese, gli obiettivi da promuovere: "Cultura dello sport e spirito di squadra"

Sette squadre, 12 giornate, una stagione di riscatto. E’ il campionato regionale di Serie B della nuova Polisportiva Carrarese. Ritirato il Prato (iscritto e inserito nel calendario gare in un primo momento), per la squadra di Giampaolo Vezzoni, nell’ordine gli avversari sono Tavarnelle (Firenze), Grosseto, Medicea di Poggio a Caiano (Prato), Massa Marittima (Grosseto), Montecarlo di Lucca, Mugello di Borgo San Lorenzo (Firenze).

"La Polisportiva Carrarese nasce come un progetto per integrare varie discipline con lo scopo di promuovere la cultura dello sport e dello spirito di squadra – scrive la società in una nota – la pallamano è uno sport che impegna globalmente, sia sotto l’aspetto motorio-intellettivo che tattico e sociale. È un gioco spettacolare, veloce, con continui e fulminei cambiamenti di fronte che spaziano direttamente da una porta all’altra del campo. Per questo motivo, viene definita come il più veloce sport di squadra con palla. Il 2023 è l’anno della svolta: l’arrivo di nuovi giocatori da La Spezia, il ritorno del preparatore atletico Romano Del Monte, la partecipazione sempre più entusiasta di nuovi e vecchi membri dello staff tecnico, risollevano il morale della squadra che si affaccia al campionato con grinta e combattività che sembravano smarrite".

ma.mu.