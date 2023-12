Carrarese giovani Sorpasso sul Montignoso

villafranchese

1

fivizzanese

0

VILLAFRANCHESE: Liccia, Conti M., Caroli L., Caroli R., Conti S., Valentini, Giannotti (59’ Martinelli), Manganelli (46’ Formentini, 83’ Orsoni), Conedera, Galeazzi (71’ Catalin), Marchionna. A disp. Menchini M., Scudellari, Menchini S., Pucci. All. Conti G.

FIVIZZANESE: Cibei, Domenichelli, Nardini (72’ Salku Ar.), Bocchia (79’ Gerali), Salku An., Ceragioli (57’ Clementi), Lopez, Berti, Bianchi (46’ Costa), Salku B., Lombardo (64’ Mencatelli). A disp. Mariani, Sartorio, Pasquali. All. Duchi

Arbitro: Girolami di Pontedera

Marcatori: 50’ Galeazzi

Note: al 69’ espulso Marchionna (V)

VILLAFRANCA – Preziosa vittoria della Villafranchese che, al termine di un derby vivace ed equilibrato, costringe la capolista Fivizzanese ad incassare la seconda sconfitta stagionale. Il primo tempo, concluso sullo 0-0, non regala particolari emozioni. L’occasione più importante capita a Conedera, ma Cibei è bravo ad intervenire. A pochi minuti dall’intervallo anche Liccia si fa trovare pronto sulla conclusione di Bianchi. Il match si sblocca al 50’ con Galeazzi che con una bella percussione, tagliando il campo in diagonale, penetra in area e fa partire un tiro fulminante che finisce sotto l’incrocio. Non tarda la reazione degli ospiti che in superiorità numerica, provano l’assalto, con Lopez e con il subentrato Costa che va vicino al pareggio, colpendo la traversa con la palla che poi finisce sulla riga.

Ilaria Gallione