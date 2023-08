Carrarese, è qui la festa Esplode la tifoseria azzurra

Bagno di folla in piazza Alberica per la presentazione della nuova Carrarese. Ha rotto il ghiaccio l’esibizione del freestyler Luca Chiarvesio, pluricampione mondiale e italiano di tecnica in forza al Team Footwork Italia, poi la volta del patron Oppicelli e la sindaca Serena Arrighi, omaggiata dalla società azzurra. "Speriamo di restare uniti come lo scorso anno – ha detto il presidente Oppicelli –, società e istituzioni. Realizzata una squadra importante con ulteriori innesti: punteremo a vincere il campionato, anche se quest’anno sarà molto difficile, con squadre importanti". "Il prossimo passo – ha detto Arrighi – è la riapertura della curva, la chiede a gran voce la tifoseria. Ci impegneremo perché la Carrarese non è solo un fatto sportivo, ma culturale". Si è entrati, quindi, nel clou della serata con la presentazione di tutto l’entourage apuano. Quattro di loro (capitan Della Latta, il portiere Bleve, il bomber Capello ed il difensore Coppolaro) hanno risposto anche a qualche domanda. Organigramma societario: presidente Fabio Oppicelli, ad e direttore sportivo Iacopo Pasciuti, consigliere d’amministrazione Lorenzo Cabani, amministrazione Diego Imperatrice, addetta stampa Giulia Lucetti, graphics Claudio Taglialegne, responsabile marketing Francesco Bogazzi, slo Fabio Sebastiani. Staff tecnico: allenatore Alessandro Dal Canto, vice Giuliano Lamma, preparatore portieri Ferdinando Scarpello, preparatore atletico Michele Balloni, team manager Nicola Bongiorno. Magazzinieri: Stefano Bruschi, Amedeo Zeni e Luca ’Cip’ Zavani. Staff sanitario: reponsabile sanitario dr. Marco Piolanti, medico dr. Giampaolo Poletti, fisioterapisti Giacomo Schembri, Simona Bertano, Gregorio Simoncini, Andrea Biagini, recupero infortunati Gianluca Babboni. Rosa Squadra Portieri: 1 Marco Bleve (1995), 22 Stefano Mazzini (1998), 12 Thomas Tampucci (2005). Difensori: 26 Raffaele Cartano (2002), 21 Mauro Coppolaro (1997), 7 Davide Grassini (2000), 4 Juan Illanes (1997), 3 Marco Imperiale (1999), 13 Pierluigi Pinto (1998), 23 Alessandro Raimo (1999), 72 Simone Zanon (2001), 11 Manuel Cicconi (1997). Centrocampisti: 5 Simone Della Latta (1993), 8 Riccardo Palmieri (1995), 18 Nicolas Schiavi (1995), 30 Matteo Sementa (2003), 39 Niccolò Belloni (1994). Attaccanti: 28 Alessandro Capello (1995), 25 Simone Castigliani (2003), 10 Giuseppe Panico (1997), 27 Simone Simeri (1993), 20 Malik Opoola (2004), 24 Leonardo Morosini (1995).