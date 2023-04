Carrarese, derby infuocato con la Lucchese

di Alessandro Salvetti

Solo due successi nelle ultime quindici gare a fronte di ben dieci pareggi e tre sconfitte. Non è un buon momento per la Lucchese, che sabato alle 17,30 arriverà allo Stadio dei Marmi con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca da sei partite e che possa consentire di mettere al sicuro il proprio posto in top ten. La classifica vede infatti i rossoneri al nono posto con 48 punti, 2 in più del Rimini, decimo, e 5 sopra alla coppia formata da Fermana e Recanatese. Lo svantaggio negli scontri diretti con entrambe le compagini marchigiane, tuttavia, non permette ai ragazzi di Maraia di accontentarsi di un punto per esser certi della post season con un turno di anticipo, ma impone di trovare un successo, il 12° stagionale. Una partita fondamentale, quindi, quella che attende i toscani, i quali nelle ultime due uscite hanno messo in campo delle buone prestazioni, riuscendo a strappare uno 0-0 alla Virtus Entella, ormai ex capolista, e un 1-1 al Cesena, terzo in classifica alle spalle proprio dei liguri e ancora matematicamente in corsa per la promozione diretta.

Il pareggio interno contro la Fermana (1-1) e il 2-0 subito a Gubbio nelle giornate precedenti sembrano quindi essere dimenticati, con la Lucchese che è tornata ad essere consapevole di poter insidiare anche chi in classifica la precede. Consapevolezza che all’andata era stata pienamente confermata: al Porta Elisa i padroni di casa trovarono il vantaggio al 16’ grazie a Rizzo Pinna, ma vennero prima raggiunti dalla Carrarese grazie al gran gol di Giannetti e alla punizione di Cicconi. Nella ripresa, però, un calo di tensione degli azzurri fra il 79’ e l’82’ permise a Ravasio e Romero di trovare il definitivo 3-2. Per il derby di sabato Maraia perde per squalifica l’attaccante Bruzzaniti – che verosimilmente verrà rimpiazzato da Rizzo Pinna –, ma ritrova il terzino destro Quirini, al rientro dopo lo stop del giudice sportivo, e Franco, di nuovo disponibile dopo i problemi muscolari degli scorsi giorni.

Nell’ormai consolidato 4-3-3 del tecnico italo-svizzero, tuttavia, l’impiego dal primo minuto dell’ex regista del Francavilla resta in dubbio, con Mastalli pronto a prenderne il posto in mezzo a Tumbarello e Di Quinzio. Qualche dubbio anche fra i pali, dove Cucchietti ha scontato il proprio turno di squalifica ma è insidiato da Coletta, autore di un’ottima prestazione contro l’Entella.