Carrarese, derby ad alta tensione col Siena

di Gianluca Bondielli

Battere il Siena per consolidare il quarto posto e assicurarsi una partenza nei playoff da una posizione di vantaggio. Ha le idee chiare la compagine dellaCarrarese per questo derby toscano (calcio d’inizio ore 14,30 alo stadio dei Marmi) che vedrà il tecnico Alessandro Dal Canto alle prese con diverse scelte obbligate di formazione a causa delle tante defezioni a cui deve far fronte. Non è disponibile in difesa D’Ambrosio ma sotto questo aspetto non ci sono problemi visto che nel girone di ritorno il giocatore si è intercambiato continuamente con Marino. Il problema sorgerebbe eventualmente in caso di necessità di cambio in corsa dato che sia Folino sia Pinto sono out.

Coperta precisa se non corta anche nel reparto offensivo dove mancheranno sia Bernardotto che Castigliani. Con Giannetti a mezzo servizio a causa della pubalgia la coppia d’attacco sarà formata da Capello ed Energe. Il giocatore napoletano dovrà prestare attenzione ai cartellini gialli perché è diffidato. Per Giannetti, contro la squadra della sua città, è in programma, invece, uno spezzone di gara.

Più libertà di manovra il tecnico veneto avrà nel reparto centrale sia sulle fasce, dove ha tutti e quattro gli esterni a disposizione, sia in mediana dove è probabile il ritorno tra i titolari di Nicolas Schiavi che ha riposato inizialmente ad Olbia ma rimane uno dei giocatori più determinanti di questa squadra. L’argentino dovrebbe riprendersi le chiavi del centrocampo e sarà supportato a destra da capitan Della Latta mentre a sinistra il tecnico Alessandro Dal Canto non ha che l’imbarazzo della scelta tra il più offensivo Bozhanaj, il più tattico Palmieri, il più fisico Cerretelli e l’esplosivo Mercati. Scelta che avverà effettuata prima della gara per tenere alta la concentrazione di tutti i giocatori.

Prima della gara odierna di questo pomeriggio verrà distribuito gratuitamente allo stadio dei Marmi un nuovo numero, il sedicesimo, della fanzine ufficiale “L’Azzurro“. All’interno sarà presente l’analisi tecnica della squadra di Dal Canto dopo il pareggio di carattere in rimonta di sabato al “Bruno Nespoli“ di Olbia e una pagina amarcord sul grande mister azzurro Silvio Baldini oltre al quadro sull’avversaria odierna degli azzurri. Continua, inoltre, la novità della rubrica “Il punto di... Claudia Cella“.