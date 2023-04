Carrarese decisa a difendere il quarto poto

di Gianluca Bondielli

E’ iniziato il conto alla rovescia per gli ultimi novanta minuti di campionato. La Carrarese domenica sarà di scena a Pesaro con l’intento di difendere il quarto posto in classifica che le porterebbe innegabili vantaggi nella successiva definizione della griglia dei playoff. Il rivale più temibile rimane il Gubbio, distanziato di 2 punti, che però non avrà vita per niente facile a Pontedera contro una squadra che può superarlo in classifica. Ecco così che alla fine agli apuani potrebbe bastare anche un pareggio per mantenere l’attuale posizione in graduatoria.

L’avversario di quest’ultimo match è una Vis Pesaro che, pur essendo già condannata ai playout, ha bisogno di punti per non perdere il quartultimo posto o addirittura migliorarlo in extremis. I marchegiani saranno privi dello squalificato St Clair Harvey William mentre tra le fila della Carrarese non ci sarà il capitano Simone Della Latta, che ha visto scattare la seconda squalifica per diffida dopo il giallo evitabile di sabato scorso. In compenso in mediana rientra Schiavi, che il turno di stop l’ha appena scontato. E’ facile immaginare che l’argentino si riprenda il posto da play, anche perché Mercati non è che con la Lucchese l’abbia sostituito nel migliore dei modi. Con Bozhanaj inamovibile a sinistra come braccetto di destra potrebbero essere utilizzati o Palmieri o Cerretelli.

In attacco si prospetta un altro ballottaggio visto che torna a disposizione Energe, anche lui reduce dalla squalifica. Il partner di Capello potrebbe essere proprio il napoletano con Bernardotto relegato inizialmente in panchina. Bisognerà capire, poi, cosa intenda fare mister Dal Canto coi diffidati. A Grassini si è aggiunto anche D’Ambrosio. Il tecnico veneto potrebbe dar loro un turno di riposo per non rischiare di perderli per la prima gara dei playoff. In quel caso al centro della difesa giocherebbe Marino e sulla fascia destra si sposterebbe Cicconi con l’inserimento di Coccia a sinistra.

Da rimarcare che la Carrarese con la vittoria sulla Lucchese ha eguagliato la striscia di 13 risultati utili consecutivi dello scorso campionato che era iniziata il 13 novembre del 2021 contro l’Ancona (1-1) e si era conclusa il 20 febbraio 2022 contro la Pistoiese (0-3). In quel caso, però, gli azzurri ottennero ben 11 pareggi e solo 2 vittorie per un totale di 17 punti. Di ben altro tenore è la serie attuale che contempla 8 successi e 5 pareggi per complessivi 29 punti.