Carrarese, Dal Canto mescola le carte a Olbia

di Gianluca Bondielli

E’ alle porte la terza gara in otto giorni per la Carrarese chiamata ad una nuova trasferta, stavolta sull’isola. Sabato allo stadio "Nespoli" si troverà di fronte l’Olbia. "E’ una gara sempre complicata – inquadra il match il tecnico Alessandro Dal Canto - perché storicamente tornare con punti dalla Sardegna non è mai semplice. In più i nostri avversari sono in linea di galleggiamento rispetto alla zona playout, ragion per cui tenteranno di ottenere un risultato utile per la propria classifica. Da parte nostra c’è la voglia e la necessità di continuare positivamente il nostro percorso".

Trattandosi della terza partita ravvicinata un riferimento non può che andare alle energie fisiche e mentali spese dalla squadra. Non accampa alibi Dal Canto: "Le prime due gare ormai sono già alle spalle e questa terza è comune a tutti. Anche gli altri, quindi, sono nelle stesse condizioni. Per quanto ci riguarda noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia e questo mi permette di ipotizzare quattro o cinque cambi rispetto all’undici iniziale messo in campo contro il Fiorenzuola. Anche martedì, del resto, ho effettuato diverse sostituzioni rispetto alla gara precedente di Fermo ed ho ricevuto risposte positive dal gruppo sia come atteggiamento che come prestazione. Da questo punto di vista sono piuttosto fiducioso sulla possibilità di poter disputare anche ad Olbia una buona partita".

Per quanto riguarda le possibili turnazioni si ricandidano per una maglia da titolare i vari D’Ambrosio, Grassini, Capello e Bernardotto che sono partiti dalla panchina nell’ultimo match. A centrocampo sinora hanno fatto staffetta Palmieri e Bozhanaj mentre Mercati sta faticando a ritrovare spazio.

"Anche lui è un candidato concreto a partire dall’inizio o a subentrare a partita in corso – specifica il mister -. Mercati ha iniziato alla grande la stagione poi ha avuto qualche contrattempo fisico ma ora il ragazzo sta recuperando con la tenacia che lo contraddistingue". Al momento l’unico indisponibile tra le fila della Carrarese è Nicolò Giannetti che era diffidato e con l’ammonizione rimediata martedì è stato squalificato per una giornata. Per i due posti in attacco sarà, quindi, lotta a tre con Energe che, nonostante il gol vittoria col Fiorenzuola, potrebbe essere il giocatore chiamato a rifiatare.