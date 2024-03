Carrarese da favola. Una stagione da... Panico. Il bomber in doppia cifra. È il top scorer degli azzurri

Dieci gol in classifica come il suo numero di maglia. Giuseppe Panico sta vivendo alla Carrarese la sua migliore stagione di sempre ma un’ammonizione severa lo costringerà a saltare per squalifica la partita di Pescara. "Mi pesa tanto non poter aiutare i compagni – spiega il top scorer azzurro –. Ero in diffida già dalla partita col Pineto ed avendola scampata dopo che l’arbitro ci aveva ammonito mezza squadra pensavo che da qui alla fine non ne avrei più prese. Invece è arrivata questa “cavolata“ perché alla fine il mio non era neanche un gioco pericoloso. Mi dispiace, farò il tifo da casa".

Panico, che ha fatto valere ancora la legge dell’ex, sembra trovarsi benissimo nel nuovo ruolo dove ha già segnato 6 reti. "Lì davanti posso fare tutti i ruoli – conferma il bomber partenopeo – ma dove gioco adesso, un po’ più indietro con due punte come Capello e Finotto, è meglio perché vado sempre a sostegno e magari loro liberano lo spazio e io mi ci butto dentro. Al Cesena avevo segnato già l’anno scorso con la Lucchese e stavolta gliene ho fatti addirittura due ma non ho niente contro di loro. Sono rimasto lì un anno e mezzo e sono stato benissimo. In queste partite, però, si devono trovare degli stimoli dentro e se non li trovi contro queste squadre blasonate dove li trovi?".

Nella vittoria sulla capolista si è distinto dietro, invece, Matteo Di Gennaro che racconta quali sono le sensazioni in casa Carrarese dopo aver battuto sia Torres che Cesena. "Sappiamo di essere una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Il Cesena ha trovato una formazione sul suo livello anche se loro hanno fatto percorso netto e noi siamo caduti qualche volta di troppo. C’è un po’ di rammarico perché in un campionato "normale" con 56 punti a 8 giornate dalla fine saresti ancora lì a giocarti il titolo ma bisogna dar merito a chi è davanti perché ha fatto un percorso clamoroso che non pensavamo fosse possibile. Io credo ancora al secondo posto e se non lo otterremo pensiamo a classificarci come migliore terza per giocare poi i playoff da protagonisti. Ci è piaciuto vedere lo stadio così pieno e vorremmo accadesse più spesso perché ci dà una carica ulteriore. La squadra secondo me per quello che sta mostrando si merita sempre questo pubblico, non solo nei match di cartello".

La Carrarese già da mercoledì era tornata al lavoro. Ieri ha effettuato una seduta pomeridiana e sarà di nuovo in campo stamani per poi partire subito, con due giorni di anticipo, alla volta di Pescara.