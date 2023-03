Carrarese, attenzione alla temibile Fermana

di Gianluca Bondielli

I dodici punti di vantaggio in classifica non devono trarre in inganno o indurre a facili trionfalismi. La Fermana è una “brutta bestia“, lo dicono i numeri. La squadra allenata da Stefano Protti in stagione ha fatto più risultati utili della Carrarese (21 contro 19) ma con una più bassa percentuale di vittorie (8 contro 15). I canarini marchigiani a cavallo tra le fine del girone d’andata e quello di ritorno hanno stabilito una striscia di sette risultati utili consecutivi più lunga di quella attuale degli apuani. Entrando nello specifico la Fermana è una squadra che ha avuto nel corso della stagione una crescita esponenziale. Nel girone di ritorno ha fatto 17 punti, per intendersi gli stessi ottenuti dalla Carrarese. Delle 11 partite del nuovo anno ne ha perse soltanto due, contro Entella e Rimini. Quello di Fermo, poi, è un autentico “fortino“. In casa all’andata l’hanno battuta il Fiorenzuola alla prima giornata e poi l’Entella e l’Imolese. Al ritorno solo il Rimini ha violato il "Bruno Recchioni".

"La Fermana è un’avversaria tosta – conferma Antonio Energe – molto compatta e che sa palleggiare col suo play Giandonato che fa girare bene la squadra. Noi andiamo li con umiltà, senza sottovalutarla, ma con la voglia di portare a casa dei punti". Proprio Manuel Giandonato sabato scorso era svenuto in panchina dopo una botta subita il costato ed era stato trasportato all’ospedale di Imola dal quale è stato dimesso domenica sera. La stessa Carrarese aveva fatto sulla propria pagina social gli auguri di pronta guarigione al capitano della Fermana che lunedì ha poi ufficializzato il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2025. Giandonato fin qui si sta rendendo autore di una stagione importantissima nella quale ha collezionato 24 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi e sabato dovrebbe essere disponibile.

Non ci sarà, invece, a Fermo il Manuel della Carrarese ovvero Cicconi. L’esterno azzurro ha rimediato la sua quinta ammonizione stagionale che ha fatto scattare il turno di squalifica. Il suo posto come quinto di sinistra verrà preso, quindi, da Coccia con Grassini confermato sull’out di destra e Frey in panchina come alternativa.