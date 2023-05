Carrarese alla finestra Lucchese o Ancona la probabile avversaria

di Gianluca Bondielli

La Carrarese questa sera conoscerà il nome del proprio avversario. Si giocano, infatti, le tre partite del primo turno dei playoff interni ai gironi. Alle ore 18 in diretta televisiva su Rai Sport l’Ancona ospita la Lucchese mentre alle ore 20.30 il Gubbio affronta la Recanatese e alle ore 20.45 il Pontedera se la vede col Rimini. Alla Carrarese, in qualità di migliore quarta dei tre gironi, toccherà in dote la vincente che risulterà la peggiore qualificata dal quinto al decimo posto del girone B. In linea teorica la rivale dovrebbe uscire dallo scontro Ancona-Lucchese a meno che Gubbio o Pontedera non cadano sorprendentemente in casa.

Per l’entrata in gioco degli azzurri, fissata per domenica in orario serale (ancora da definire ndr), ci sono buone possibilità che venga riaperta la tribuna dello stadio dei Marmi dove sono stati terminati i lavori previsti e si è in attesa del via libera della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La speranza è di avere uno stadio gremito. Quest’anno in campionato l’affluenza massima si è avuta contro la Reggiana (1721 spettatori) ma con la riapertura di tutti i settori si può ipotizzare di sfondare il tetto delle 2000 presenze. Nel 2018 la Carrarese di Baldini ebbe una cornice di ben 3574 spettatori nel playoff contro la Pistoiese vinto 5 a 0. L’anno dopo, con la tribuna chiusa, si arrivò solo a 1457 presenze contro la Pro Patria che salirono a 1820 nel primo turno nazionale contro il Pisa.