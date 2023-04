"Carrarese a testa alta anche nei playoff"

Mancano 90 minuti alla chiusura della regular season ma Fabio Oppicelli ha già le idee chiare sulla valutazione da dare alla sua Carrarese.

Presidente, come giudica la stagione della squadra?

"Molto positiva. Ci eravamo prefissati l’obiettivo di migliorare il rendimento dello scorso anno e possiamo dire di esserci già riusciti. Siamo in serie positiva da 13 partite, abbiamo un’idea di gioco chiara e sempre più collaudata che sul campo da i propri frutti. Credo che più di così non potevamo chiedere anche perché realisticamente le prime tre per budget e valore sono inavvicinabili. Nel computo dei punti trovati in terra e di quelli persi per strada penso che alla fine ce ne manchi qualcuno ma anche con 5 o 6 punti in più chi ci sta davanti sarebbe comunque irraggiungibile".

Cosa si aspetta dall’ultima partita contro la Vis Pesaro?

"Spero in una vittoria che ci darebbe la certezza del quarto posto senza bisogno di guardare il risultato delle altre. In questo senso possiamo dire di essere padroni del nostro destino. Alla fine, a ben vedere, anche un pareggio potrebbe garantirci di essere la miglior quarta dei tre gironi ma a patto che il Gubbio non vinca a Pontedera".

Che sensazioni ha per i playoff?

"I playoff sono sempre una lotteria, lo sappiamo bene. Dipendono dalle squadre che ti ritrovi contro, dalle condizioni in cui le affronti. Ci sono mille variabili e diventa difficile fare pronostici in tal senso. Quello che posso dire è che la nostra squadra è in salute e ci arriva bene fisicamente ed anche con la giusta convinzione. Giocheremo i playoff tranquillamente, senza particolari pressioni. Siamo fiduciosi, il che non significa pensare di andare ad ’ammazzare’ gli avversari ma di affrontarli tutti a testa alta".

Si può dire che la società quest’anno ha azzeccato tutto partendo dal tecnico e proseguendo coi giocatori?

"Direi di si. Dal Canto è un tecnico ancora anagraficamente giovane ma con tanta esperienza nella categoria. Ha dato una sua forte impronta alla squadra che adesso è maturata e consolidata nei suoi schemi di gioco. Per quanto riguarda i giocatori posso dire che non sono soltanto forti in campo ma sono anche dei bravi ragazzi. Si è creato un bel gruppo unito. Fra l’altro molti di loro sono giovani e possono aprire un ciclo qua alla Carrarese".

Gianluca Bondielli