Carrara tenta il colpo fuori casa Contro il Tavarnelle è tutto per tutto

Torna in campo dopo la pausa, la Pallamano Carrara che a Barberino Tavarnelle (ore 18) oggi gioca per la terza giornata di ritorno del campionato interregionale di serie B. Reduci da due sconfitte consecutive (La Spezia e Mugello) i carraresi cercano il colpo fuori casa in una gara che potrebbe essere alla portata. La squadra del ds Gianpaolo Vezzoni parte però in salita, dovendo già rinunciare agli infortunati Meoni e Benedetti (nella foto), rispettivamente il centrale regista del gioco apuano e il terzino pilastro della difesa, ma l’allenatore spera di recuperare alcuni giovani del gruppo pratese (grazie ad un accordo con il Prato, da inizio stagione la squadra può disporre di alcuni giocatori lanieri) per conquistare due punti che all’andata sfuggirono al termine di una partita giocata male e persa 20-26. Dopo 13 giornate, in classifica la Pallamano Carrara ha solo 6 punti (288 le reti segnate e 380 quelle subite, differenze -92; tre vittorie e dieci sconfitte) mentre i fiorentini ne hanno 10 (326 le reti segnate e 329 quelle subite, differenza -3; quattro vittorie, due pareggi, sette sconfitte ). "Ancora una volta in questo campionato, dobbiamo giocare con una formazione rimaneggiata. Gli infortuni continuano a perseguitarci ma noi andiamo per fare la nostra partita e provare a vincere la seconda partita fuori casa" dice Vezzoni. La classifica: Follonica 24; Mugello 22; La Spezia 20; Grosseto 16; Medicea Poggio a Caiano 15; Prato 14; Massa Marittima 13; Tavarnelle 10; Montecarlo Lucca e Carrara 6; Assisi 1; Firenze La Torre Pontassieve -3.

ma.mu.