Carrara, domenica 16 luglio, 56° edizione di Falorni e 20° di Musetti

CARRARA

Si correranno domenica 16 luglio, la 56esima edizione del trofeo ’Giancarlo Falorni’ e la 20esima edizione del trofeo ’Giacomo Musetti’, le due classiche organizzate dal Velo Club Carrara sulle strade di Bonascola. Entrambe le gare sono riservate ai giovani ciclisti della categoria esordienti, rispettivamente del primo anno (13 anni) e del secondo (14 anni). Promettente corridore, Falorni è deceduto nel 1966 a causa di un incidete stradale, mentre Musetti è stato vittima di un incidente sul lavoro nel 2002. La società rossonera è al lavoro per la riuscita della manifestazione, ma al contempo è ancora delusa per la decisione arrivata dalla federazione regionale che dopo undici edizioni del trofeo ’Gianfranco Ginesi-Contatto Pubblicità’, non ha autorizzato la corsa per l’anno 2023. All’origine della amara decisione, c’è la scelta della società che nella passata edizione aveva fatto partire undici miniciclisti in più di quelli indicati nelle liste. I vertici di Ca’ Michele si sono giustificati sostenendo che non potevano rimandarli a casa dopo che si erano presentati alla partenza per gareggiare, provenendo anche da lontano, ma la federazione è stata irremovibile nel fare rispettare il regolamento. Il trofeo ’Ginesi’ è riservato alle categorie dei giovanissimi (dalla G1 alla G6) per bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni.

ma.mu.