Carrara all’ultimo atto Arriva la Medicea, si spera nel colpaccio

Ultimo atto di stagione per la Pallamano Carrara che questa sera (palazzetto di Avenza, ore 21) ospita la Medicea di Poggio a Caiano per la decima di ritorno del campionato interregionale di serie B. Dopo la doppia sconfitta, prima a Massa Marittima e poi a Prato, la squadra di Sergio Cavicchiolo prova a chiudere la stagione in bellezza ma l’incontro non si presenta per nulla facile perché i pratesi sono una squadra quadrata e con un potenziale tecnico di tutto rispetto. All’andata i carraresi subirono una pesante sconfitta per 32-15 in una gara dove aveva pesato molto l’assenza dell’infortunato capitan Vlado Meoni (nella foto), il regista del gioco gialloazzurro. Adesso il centrale è rientrato, la squadra ha trovato un maggiore equilibrio, alcuni giocatori sono cresciuti e stanno attraversando un buon momento di forma, i successi del girone di ritorno e soprattutto quello contro la capolista Follonica, hanno iniettato dosi di fiducia nei propri mezzi e Lorenzini e compagni puntano al colpaccio, anche se la Medicea resta la quarta forza del campionato.

Classifica: Follonica 34 punti; Mugello Borgo San Lorenzo 32; La Spezia 30; Medicea Poggio a Caiano 23; Massa Marittima 22; Grosseto 21; Tavarnelle e Prato 16; Carrara 14; Montecarlo Lucca 9; Assisi 2; La Torre Firenze -3.

ma.mu.