Capello: "Il gruppo è unito C’è spirito di condivisione E ora tutto può accadere"

Con le sue 14 reti Alessandro Capello è stato il capocannoniere della Carrarese in campionato ma ci sarà bisogno dei suoi gol anche nei playoff. "A inizio stagione mi ero prefissato di arrivare in doppia cifra e sono andato oltre – confida il bomber bolognese – per questo non posso che essere soddisfatto anche se i miei gol valgono solo in funzione dei punti che portano alla squadra e sono frutto di un lavoro importante fatto dai miei compagni. In questo gruppo c’è grande sintonia e spirito di condivisione che vanno oltre il semplice lavoro sul campo. In campionato siamo risultati la miglior quarta dei tre gironi dietro un trio di squadre super favorite. Abbiamo espresso molti momenti di bel calcio e di risultati importanti. Alcune pause di troppo e la serie negativa di gennaio ci hanno precluso un posizionamento migliore ma tutto questo ora è un capitolo chiuso".

"Fra poco – continua Capello – inizieranno i playoff che sono una competizione a parte che si sviluppa in poco tempo con tante partite ravvicinate. Iniziamo in casa dove abbiamo fatto numeri da primi della classe. Già la prima gara andrà affrontata senza far calcoli, pensando ad ottenere il risultato massimo. La filosofia del ’passo alla volta’ ci ha portato a 13 risultati utili consecutivi e bisogna andare avanti su questa linea. Sarà importante avere tutti gli effettivi ed in buona condizione. Posso dire a questo proposito che in queste settimane senza partite ufficiali stiamo mantenendo ritmo e intensità".

Gianluca Bondielli