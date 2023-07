Cantoni: "L’organico è buono a Massa ma ci siamo lasciati lo spazio per altri 2 inserimenti"

La Massese si ritroverà lunedì pomeriggio al campo sportivo di Marina di Massa per l’inizio della preparazione estiva. Al termine del primo allenamento della nuova stagione la squadra si sposterà a Villa Cuturi dove alle ore 21.30 ci sarà la sua presentazione ufficiale alla città. La rosa si può dire già definita anche se il direttore generale Augusto Cantoni lascia aperto uno spiraglio. "Siamo contenti dell’organico allestito ma ci siamo lasciati lo spazio per altri due tasselli da riempire in corso d’opera qualora ce ne fosse la necessità o si presentasse l’occasione giusta". In particolare tra le fila bianconere potrebbe esserci un ulteriore innesto in difesa. Si vocifera di un interessamento ad un giovane centrale massese che ha già maturato esperienza in categorie superiori. Occhio, infine, anche al reparto avanzato dove potrebbe arrivare una ciliegina sulla torta. E’ il momento, comunque, di iniziare a sudare ed a faticare.

Lo staff tecnico si è già ritrovato per una riunione nella quale ha concertato nei minimi dettagli la programmazione del lavoro. L’obiettivo è di farsi trovare in buone condizioni già per la Coppa Italia che, vista l’ampiezza della rosa, è un obiettivo da non trascurare. Il Certaldo quest’anno ha dimostrato come possa essere una strada alternativa per per arrivare in serie D.

Gianluca Bondielli