Campioni del domani a Carrara: La ricetta di Zoran Gjorgiev

Secondo anno da responsabile del settore giovanile azzurro per Zoran Gjorgiev che chiarisce novità e programmi delle varie formazioni ormai prossime all’inizio della stagione; segnatamente Primavera 3, Under 17 ed Under 16. "La volontà è di condurre campionati da protagonisti. Le novità a livello di staff tecnico riguardano Primavera ed Under 16 con gli ingressi come allenatori di Nicola Pozzi ed Igor Menichini mentre l’Under 17 ha sempre come punto di riferimento mister Galeotti. Con quest’ultimi si è lavorato all’insegna della continuità avendo fiducia del gruppo di lavoro e di un nucleo di ragazzi che riteniamo possa valorizzarsi con i nuovi arrivati. Ci sono anche alcuni elementi sotto età (classe 2008) che pensiamo possano anticipare i tempi e mettersi alla prova in un campionato nazionale con avversari più grandi anagraficamente. Sull’Under 16 dico che è la vera novità della stagione. Aver creato un gruppo appositamente per l’annata 2008 denota la voglia di continuità nella creazione di un filo conduttore che possa portare più ragazzi possibili sino alla Primavera. Abbiamo scelto Menichini come caposaldo di questa squadra con l’idea di potercela giocare con tutti sul solco di quell’approccio metodologico e di condivisione portato avanti con continuità dalla scorsa estate. Le qualità ci sono: occorre strutturarle e plasmarle per renderle funzionali alla crescita individuale e collettiva. La nostra area scouting si è compiutamente realizzata quest’estate. Contiamo inserimenti di svariati calciatori in tutte le categorie con una bella fetta che viene da fuori".