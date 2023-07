Campionato del Mondo RS-Feva: Quattro Equipaggi Apuani da Massa Carrara

Ci saranno ben quattro equipaggi apuani in acqua nel campionato del mondo Rs-Feva, la barca a vela in doppio diffusa nella maggior parte dei paesi europei adatta ad essere condotta da velisti dell’età compresa tra i 10 e i 15 anni. La competizione iridata, molto attesa, prende il via oggi a Follonica e si protrarrà sino al 28 luglio. Il Club Nautico Marina di Carrara parteciperà con tre equipaggi: Eleonora Anta-Lavinia Laurà, Edoardo Casella-Edoardo Rossi e Tommaso Giannotti-Daniel Rota. A disposizione anche la velista carrarese Carolina Dori che sullo spot troverà una compagna o un compagno per gareggiare. Il Circolo della Vela di Marina di Massa schiererà, invece, l’equipaggio fornato da Alessandro Rizzo e Anna Elettra Ricci.

"É il terzo Mondiale di fila a cui partecipiamo – spiega Lorenzo Cusimano, allenatore del Club Nautico Marina di Carrara –. Possiamo dire di essere ai vertici all’interno della Classe Rs-Feva sia come partecipazione che come risultati. Al Mondiale in Germania del 2021 i velisti carraresi Matteo Franciosi ed Edoardo Porchera hanno vinto il titolo di Campioni del Mondo under 14. Anche al Mondiale in Inghilterra dello scorso anno dei nostri sette equipaggi presenti tre hanno conquistato il diritto a regatare nella Flotta Gold per le prove finali del Campionato dove Pietro Scopsi con l’esordiente Edoardo Rossi hanno chiuso al 12° posto assoluto, secondi tra gli italiani".

"Il Club Nautico Marina di Carrara – fa eco il presidente Carlandrea Simonelli – mostra ancora una volta di essere tra i protagonisti nel panorama mondiale della vela ed affermarsi a livello internazionale tra le principali associazioni sportive che investono nella crescita agonistica delle classi giovanili sia attraverso la partecipazione a competizioni prestigiose dei suoi atleti che ospitando grandi eventi riservati ai giovani".

Al Circolo della Vela Marina di Massa il direttore sportivo Dario Caroti è soddisfatto del percorso compiuto da Alessandro e Anna che, allenati da Pietro List, gareggeranno tra i migliori ’Fevisti’ del mondo dopo aver regatato da oltre un anno nel circuito nazionale della Classe: "Il Circolo ha affidato loro la barca acquistata due anni fa per permettere ai velisti marinelli di poter svolgere un percorso agonistico dopo la scuola vela e tutto ciò li ha portati a partecipare a diverse regate nazionali e ad un Campionato Italiano con risultati soddisfacenti".

Gianluca Bondielli