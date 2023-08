Calciomercato ancora vivo Il centrocampo resta da potenziare

Non possono che essere positive le sensazioni in casa azzurra dopo l’amichevole All’Arena Garibaldi. Il Pisa ha vinto di misura nel recupero ma la Carrarese se l’è giocata alla pari contro un avversario di categoria superiore. Tutto questo fa ben sperare a meno di due settimane dall’inizio del campionato di serie C che per la squadra marmifera avverrà in anticipo, venerdì 1 settembre, allo stadio dei Marmi contro la Fermana. Ieri i giocatori scesi in campo a Pisa hanno sostenuto una semplice seduta defatigante mentre per tutti gli altri l’allenamento si è concluso con una partitella in famiglia con la Primavera. Venerdì oltre al capitano Simone Della Latta, fermato da un attacco febbrile dopo aver superato il problema al ginocchio, mancava all’appello anche l’ultimo acquisto Leonardo Morosini che è rimasto ad allenarsi allo stadio dei Marmi con lui si è rivisto in campo anche Simone Castigliani che si è operato al crociato soltanto un paio di mesi fa ma è già tornato a corricchiare e sembra in anticipo sulla tabella di recupero. L’altra vecchia conoscenza è Niccolò Giannetti, anche lui reduce da un brutto infortunio alla caviglia, che si sta allenando con gli azzurri in attesa di trovarsi una sistemazione che sarà lontano dalle Alpi Apuane. Lunedì ci sarà il lancio della campagna abbonamenti e la ripresa dell’attività. La prossima amichevole è stata fissata per sabato prossimo e sarà allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Si tratterà di un "gustoso" prologo del campionato visto che le due compagini duelleranno ancora nello stesso girone. Ultimo focus sul mercato: il tecnico Alessandro Dal Canto è stato piuttosto chiaro nel post partita.

La campagna rafforzamento della Carrarese non è finita qua. Manca ancora qualcosina. Il mister veneto ha parlato in particolare di centrocampo. E’ nel reparto delle mezzali che dobbiamo aspettarci un ulteriore rinforzo ma occhio anche alla difesa. Anche qui potrebbero esserci novità. E’ confermato, infine, l’utilizzo del stadio dei Marmi almeno per il mese di settembre da parte del Sestri Levante che vi giocherà le gare interne di campionato Lucchese (sabato 9 alle 18:30), Pescara (martedì 19 alle 20:45) e Torres (domenica 24 alle 18:30).

Gianluca Bondielli