Carrara, 22 settembre 2018 - Carrarese-Juventus U23, gara valida per la seconda giornata del Girone A di Serie C, si giocherà a Pontedera. La Lega Pro, vista l'indisponibilità dello stadio comunale "Dei Marmi - 4 Olimpionici Azzurri" di Carrara (dichiarato non agibile), ha accettato la richiesta della società toscana che il match si disputi lunedì 24 settembre, con inizio alle ore 20:45 allo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport.