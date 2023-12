Calcio Reunion di ex giocatori al “Caffè Montanelli“ La Massese si assicura Davide Cherubini

La Massese è riuscita concretizzare l’ingaggio del centrocampista Davide Cherubini dal Seravezza attraverso uno scambio di giocatori con Salvatore Frosina passato ai versiliesi. La società bianconera è andata così a irrobustire il pacchetto delle quote con un giocatore classe 2004 che il tecnico Davide Del Nero conosce bene per averlo già avuto alle sue dipendenze in passato. Con le zebre si sta ormai allenando in pianta stabile anche il franco-cileno Diego Dutilh per il cui tesseramento è necessario, però, il transfer dall’America.

La Massese ha iniziato a preparare il difficile recupero di sabato contro lo Zenith Prato che si disputerà alle ore 14,30 al “Chiavacci“, piccolo impianto sportivo in sintetico. Lo Zenith, quarto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive, è uno degli avversari su cui gli apuani devono fare la corsa per cercare di rientrare nella zona playoff. La distanza dalla quinta in classifica a livello di punti non è proibitiva visto che il gap è di sole 5 lunghezze ma il problema per la Massese è che davanti a lei ha ben 10 squadre a dimostrazione del grande equilibrio che regna in questo campionato. A parole basterebbe un filotto di vittorie per risalire in alto ma nel concreto non è semplice farlo dato che ogni avversario domenicalmente può crearti dei problemi. Amarcord – In questi giorni al Caffè Montanelli si è riunito un pezzo di storia della Massese per scambiarsi gli auguri di Natale. Hanno partecipato alcuni indimenticabili giocatori bianconeri come Roberto Ceccotti, Francesco Zana, Mario Menconi, Giancarlo Hellies, Mauro Casali, Gigi Podestà. Con loro anche la signora Gabriella, vedova del grande capitano Gianpiero Vitali e attualmente presidentessa onoraria della Massese.