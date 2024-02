Calcio Prima Romagnano, crocevia Atletico Lucca. Il dg Pucci: “Gara fondamentle per il nostro futuro“

Magari non è l’ultima chiamata, visto che di giornate alla fine ne mancano ancora 12, ma sicuramente quella di oggi è una tappa fondamentale per il Romagnano se vuole tentare di reinserirsi nella lotta per un posto nei playoff. Allo stadio “Raffi“ di Castagnara arriva l’Atletico Lucca che sopravanza gli amaranto di mister Michele Dati di 4 lunghezze e rappresenta un’antagonista diretta. In questi casi i tre punti valgono doppio e per questo il team del presidente Roberto Pucci dovrà tentare in tutti i modi di far sua l’intera posta in palio. All’appello mancheranno solo due giocatori, gli esterni offensivi Mattia Fruzzetti e Marco Biagini. Assenze importanti e oltretutto nello stesso ruolo ma la rosa è ampia ed è in grado di sopperire a queste defezioni.

"La ritengo una partita crocevia – anticipa il direttore generale Andrea Pucci – nel senso che potrà dirci che campionato vogliamo fare da qui alla fine. E’ un’opportunità per riportarci a ridosso delle prime cinque. Oltretutto nella giornata seguente affronteremo l’ultima in classifica e teoricamente potremmo continuare sull’onda lunga. E’ fondamentale, però, vincere questa gara".

Gianluca Bondielli