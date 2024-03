Calcio, nella rassegna juniores prova di forza dei ragazzi allenati da Giovannoni e ferrara La Pontremolese a forza nove spazza via lo Stiava. Triplette di Ghiselli e Lazzeroni

Pontremolese

9

Stiava

0

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini, Bortolasi (51’ Della Pina), Bonotti, Arrighi (74’ Pezzoni), Domenichini (46’ Ribolla M.), Novoa (74’ Di Santo), Sabini, Ghiselli (69’ Lucchini), Lazzeroni, Sabella. All. Giovannoni-Ferrara.

STIAVA: Roncoli, Amodei, Berrettoni, Marcucci, Priami D., Priami G., Patalani, Caterino, Donnini, Hamouda, Binelli. A disp: Gerardi, Allegretti, Lunardini, Bancheri, Rovini, Coltelli, Bertaccini. All.: Lunardini.

Arbitro: Torracca di Carrara.

Marcatori: 4’, 9’, 62’ Ghiselli, 29’ Sabella, 37’ Novoa, 39’, 44’ 64’ Lazzeroni, 79’ Della Pina.

PONTREMOLI – Solo conferme incoraggianti, perfino esaltanti per la rimaneggiata Juniores della Pontremolese: Ghiselli e Lazzeroni autori, con messaggi incorporati, di due splendide triplette, evidenziano di diventare due prospetti sui quali è d’obbligo puntare la lente di ingrandimento da parte dell’area tecnica della prima squadra. Quella mandata in visione sul Lunezia da parte degli azzurrini contro lo Stiava è stata una partita già vista tante altre volte, con i versiliesi che possono recriminare sulla propria mancanza di coraggio che però non avrebbe inciso nella vittoria dei padroni di casa.

La giovane comitiva del duo Giovannoni-Ferrara fin dalle prime battute sprigiona grandi energie e dopo solo nove minuti con la doppietta di Ghiselli, mettono la gara in una discesa. Sabella regala una perla di tacco per il 3-0 e poi sono Novoa e Lazzeroni a siglare due reti da cineteca con conclusioni all’incrocio dei pali. Lazzeroni sul finire dei 45’ sigla il 6-0. Ripresa che offre ancora tre reti e l’esordio in categoria di Lucchini, Pezzoni e Di Santo, tre classe 2007 dall’Under 17 Regionale.

Ebal.