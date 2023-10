Calcio, Nel campionato di prima categoria. Romagnano, esame Corsagna. Pucci: "Squadra rimaneggiata»

Trasferta ostica per il Romagnano che questo pomeriggio sarà di scena a Borgo a Mozzano contro il Corsagna, formazione che ha in classifica il suo stesso numero di punti. Entrambe le compagini sono appena sopra la zona “calda“ e portare a casa un risultato positivo significherebbe, quindi, mantenersi in linea di galleggiamento. Gli amaranto della coppia Dati-Matelli sono imbattuti da due gare ma portano con sé il rammarico per i tre punti sfumati in zona Cesarini col Mulazzo. Soprattutto, continuano a dover fare i conti con un’infermeria piena.

"Purtroppo i rientri sono pochi e anzi sono le perdite a sommarsi – spiega il direttore generale Andrea Pucci –. Agli infortunati si è aggiunto Mirko Biagini che si è fatto male domenica alla caviglia e non ha potuto allenarsi per tutta la settimana. Cargioli rimane fuori e Doretti pur essendo inserito tra i convocati non sta ancora bene e solo stamani si valuterà se mandarlo o meno in tribuna. Maestrelli è un altro giocatore che si è infortunato col Mulazzo e che dovrebbe non essere utilizzabile anche se è presente tra i 22 convocati. Il mio augurio è che questo momento passi presto perché vorrei vedere per un periodo la mia squadra con tutti i giocatori arruolabili ed invece ogni settimana ce n’è una. Non vedo l’ora di poter giocare le partite con il nostro massimo potenziale, poter affrontare gli avversari scegliendo le formazioni e non dovendole stilare in base a chi sta meno peggio".

Gianluca Bondielli