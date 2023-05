Calcio Nei dilettanti tiene banco il mercato La Massese smentisce contatti con Cacchioli

Negli ultimi giorni è circolata la voce di un forte interessamento della Massese per Ivan Cacchioli ma dalle stanze dello stadio “Vitali“ è stato smentito ogni tipo di contatto con l’esperto portiere della San Marco Avenza. Sono iniziati, insomma, gli spifferi di radio mercato ma la dirigenza ha fatto capire chiaramente che siamo in un momento ancora interlocutorio della stagione e che aspettarsi nomi di giocatori confermati o di nuovi acquisti è ancora prematuro. C’è piuttosto da impostare il lavoro a monte e concentrarsi sul completamento dello staff e sulla definizione di programma e budget per poter poi passare al mercato dei calciatori.

Non sarà secondario in questo senso neppure l’orario di allenamento della squadra nella prossima stagione. Si dovesse scegliere di farlo nelle prime ore del pomeriggio andrebbero fatte anche tutta una serie di valutazioni. L’aspetto che per il momento è salutato con ottimismo dall’entourage zebrato è quello di rilevare che la Massese gode ancora di un buon appeal e sono tanti i giocatori che si accaserebbero molto volentieri alla corte di mister Giuseppe Della Bona.