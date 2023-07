Calcio Massese all’attacco Nel mirino lo spagnolo Ruiz

di Gianluca Bondielli

Ultime operazioni in divenire sul fronte Massese che dopo aver allestito un’ottima squadra dalla cintola in giù sta cercando di completare l’opera mettendo la classica ciliegina sulla torta con degli attaccanti di valore. Al confermatissimo fantasista Andrea Vignali si è aggiunto da poco Matteo Bracci, punta classe 1998 reduce da una stagione alla Cuoiopelli. Il giocatore pisano ha fatto le giovanili nella squadra della sua città per poi giocare con Viareggio, Poggibonsi, Cesena, Castelfiorentino e San Miniato. Il direttore generale Augusto Cantoni è in contatto con altri due attaccanti, uno straniero e l’altro italiano. In questi giorni è uscito fuori il nome di Ignazio Anaya Ruiz, centravanti spagnolo che in Abruzzo ha vinto il titolo di capocannoniere in Promozione con l’Amiternina (19 reti in un campionato a 13 squadre) e lo scorso anno era ancora in testa alla classifica marcatori con il San Gregorio prima di lasciare la squadra e passare a gennaio in Eccellenza Ligure al Rapallo Ruentes. Si tratta di un giocatore classe 1996 prestante fisicamente, vedremo se davvero sarà lui il prescelto. L’altro giocatore offensivo potrebbe arrivare, invece, dal Cenaia.

In attesa di novità sull’attacco ci sono altre certezze sul fronte difensori. La Massese, infatti, ha trovato l’accordo con la San Marco per il trasferimento di Marco Edoardo Costi, ragazzo classe 2004 che andrà a completare la batteria dei centrali.