Calcio Le differenze di categoria e le assenze si sono fatte sentire Romagnano, buon test Poker della Fezzanese

Romagnano

1

Fezzanese

4

ROMAGNANO: Biagi, De Angeli, Mussi, Galloni, Barbetti, Manzo, Biagini, Cargioli, Doretti, Lezza, Fruzzetti M. (Rolla, Melis, Bongiorni, Sgadò, Maestrelli). A disp. Stagnari. All. Dati.

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello (46’ Bianchi), Selimi (46’ Stradini), Terminello (46’ Guelfi), Santeramo (53’ Magistrelli), Nicolini A. (46’ Beccarelli), Verona (46’ Lunghi), Passeri (59’ Cecchetti), Mariotti (69’ Roncarà), Baudi (46’ Scarlino), Banti (53’ Tetteh). A disp. Salvalaggio. All. Rolla C.

Arbitro: Selvini di Massa.

Marcatori: 8’ Baudi (rig.), 41’ Nicolini A., 64’ Mariotti, 67’ Cargioli, 84’ Magistrelli.

ROMAGNANO – Bel test per la compagine amaranto dei tecnici Dati e Matelli che ha affrontato un avversario nettamente più forte, testimoniato dale tre categorie di differenza. La Fezzanese, militante in Serie D, ha tenuto il pallino del gioco ma il Romagnano non ha sfigurato. Tra l’altro la squadra di casa lamentava diverse assenze e 6 giocatori hanno dovuto disputare tutti i 90 minuti nel caldo pomeriggio estivo. I liguri di mister Rolla hanno sbloccato il risultato già all’8’ su rigore trasformato da capitan Baudi e procurato da Mariotti. La Fezzanese è andata vicina al raddoppio al 23’ con un tiro cross deviato da Biagi sulla traversa. Il primo squillo del Romagnano è avvenuto su una punizione di Barbetti al 36’ neutralizzata in due tempi da Angeletti. Al 41’ gli ospiti hanno raddoppiato con Nicolini che ha raccolto una corta respinta di Biagi su colpo di testa di Mariotti.

Nella ripresa lo stesso Mariotti ha calato il tris, stavolta al termine di un’azione personale in velocità coronata da un preciso rasoterra dal limite. Il Romagnano ha accorciato le distanze al 67’ con l’ex Cargioli, anche lui bravo a calciare da fuori area. Rolla, nuovo acquisto romagnanese, ha impegnato di testa Angeletti al 70’. L’ultimo squillo nel risultato lo ha provocato, però, il colpo di testa all’84 di Magistrelli.

Nella foto, la compagine del Romagnano