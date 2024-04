Calcio La Seconda festeggia il 70 anni di Luigi Della Zoppa La capolista Montignoso all’esame Massarosa

In un mondo dove tutti ormai si sentono autorizzati a parlare di calcio, e lo fanno dai professoroni, dal salumaio, dal politicante presente nei vari comuni, al tifoso dell’ultima ora, non v’è chi si senta ispirato da quella estemporanea Musa battezzata “LunigianPalla“. Oggi, giustamente questa lingua di terra e non solo festeggia i 70 anni di Luigi Della Zoppa, cinquantacinque di questi dedicati al mondo pallonaro della LunigianPalla. Un combattente impegnato, sempre al servizio di tutti, una storia, una vita che tutti devono applaudire. Uomo che merita di essere iscritto alla storia della sua Filattierese che questo pomeriggio affronta alla “Selva“ il Pontasserchio. Dopo l’apertura dedicata a un Grande che continua a far scrivere le avventure del calcio dilettanti.

Oggi si ricomincia da meno cinque: le cinque giornate che mancano alla fine del campionato di Seconda Categoria. Il vantaggio del Montignoso (58 punti) non è così così cospicuo (tre punti sulla Fivizzanese) da far supporre che i giochi siano chiusi. Che non c’è né più per nessuno, ma al momento non è così, infatti la capolista, dalle 15,30 è protagonista sul Comunale di via del Porto ospite del Massarosa (42), con i biancorossi che non ha mollato l’idea-progetto di rientrare in area playoff. Nel calcio sosteneva Fuffo Bernardini, e non soltanto nel calcio, non bisogna mai arrendersi. La ventiseiesima non si esaurisce con la super sfida vicine alle onde del lago Puccini.

Sul “Rolando Rocchi“ a Podenzana la Fivizzanese (55 punti) se non sbracherà contro il fanalino di coda Ospedalieri continuerà a far sentire alito pesante sul collo del Montignoso. In programma c’è altro di buono: il derby, non derbissimo tra Carrarese Giovani e Ricortola, poi per molti versi, le partite che richiedono attenzione: Atletico Carrara-Sporting Camaiore e San Vitale-Villafranchese, che per marmiferi e massesi valgono per la salvezza. Lido di Camaiore-Monzone è partita che potrebbe definitivamente tranquillizzare la squadra di Nicola Mastrini.

Ebal.