Calcio La Massese e il progetto “giovani“ Cantoni: "Stretta collaborazione col Poggioletto"

Non solo prima squadra. La Massese sta ripensando la propria attività a 360 gradi. "Non trascuriamo il fatto di avere un occhio di riguardo per il settore giovanile – ha anticipato il direttore generale Augusto Cantoni –. La nostra intenzione il prossimo anno è come Massese di iscriverci soltanto ai campionati Allievi e Juniores ma di stringere un’alleanza sostanziale con altre società di Massa di cui la prima sarà il Poggioletto. Questo ci permetterà di attingere ad un settore giovanile che verrà fresco fresco dal basso. Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto di aver rilevato l’impianto del Fescione che diventerà a tutti gli effetti il centro sportivo dell’Unione Sportiva Massese. Qui abbiamo dei campi a 5 in cui organizzeremo dei tornei di carattere regionale e nazionale, sempre in collaborazione col Poggioletto".

"Naturalmente utilizzeremo anche il campo a 9 e cercheremo di rendere il centro un punto di riferimento in pianta stabile per la Massese – conclude – convogliandovi attività ed iniziative ma sfruttandolo anche per pranzi e cene visto che vi è presente un punto ristoro".

Gianluca Bondielli