Calcio In Terza Categoria il Monti piega il Marina. Tarantola (doppietta) e Oligeri i marcatori

SPORTIN MARIANA: Landucci, Bresciani Federico (46’ Ghelarducci), Salvatori, Lorenzoni Alessio (63’ Lazzari), Bottari, Bresciani Lucio, Caddeo, Garibaldi (66’ Coluccini), Bazzichi (59’ Riccò), Lorenzoni Andrea (59’ Muca), Piombetti. All.: Bumaguin.

MONTI: Brunotti Bellacci Giacomo. Erta Bondi Vaccaro Bartolini (canese 59) Bellacci Alessandro. Maurelli (59’ Cortesi), Cresci (69’ Puppi), Tarantola (71’ Malatesta), Oligeri (77’Manassero). All.: B Barbasini.

Arbitro: Baldi di Viareggio.

Marcatori: 10’ e 54’ Tarantola, 40’ Oligeri, 86’ Piombetti.

PIETRASANTA – Netta affermazione, la prima della stagione, del Monti sul sintetico del “Pedonese“ contro i padroni di casa dello Sporting Marina per 3-1. I veneliani di mister Barbasini hanno condotto la partita dal primo minuto fino all’ottantaseiesimo quando i padroni di casa sfruttando una amnesia difensiva segnavano il gol della bandiera con Piombetti. Versiliesi colpiti nei primi dieci minuti da un secondo affondo di Jacopo Tarantola hanno avuto pallide reazioni. L’ex attaccante della Fivizzanese ben sostenuto da Cresci e Oligeri (in gol) nella ripresa ha segnato la rete dell’1-3. Dopo il lungo infortunio Giacomo Manassero anche se per un quarto d’ora ha fatto il suo esordio stagionale.