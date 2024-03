Calcio In Seconda la corsa promozione entra nel vivo. Montignoso in fuga. Insegue la Fivizzanese

Sette giornate al termine del campionato di Seconda Categoria e la regina in solitario Montignoso liquida la pratica Atletico Carrara con un secco e mai discusso tre a zero che non concede attenuanti alla formazione marmifera. La Fivizzanese sconfiggendo a domicilio la Carrarese Giovani nella contemporaneità scavalca al secondo posto della graduatoria i gialloblù di Nardini scesi sul terzo predellino con un distacco di cinque punti dai rossoblù. Medicei, sempre in partita, determinati nel calare nella contesa la giusta mentalità, condizioni di forma, insomma gli ingredienti ci sono proprio tutti, anche se il diesse Filippo Tornaboni invita tutti a pensare nel preparare bene domenica dopo domenica.

"Abbiamo vinto – afferma – grazie ad una grande prestazione da parte di tutti. Lasciamo agli altri il credo di avere la Prima in tasca, come fosse semplice arrivarci. Lascio i sogni alla gente, ma il nostro allenatore, il sottoscritto e con lui la squadra, deve pensare a tenere i piedi ben saldi per terra". Il futuro, adesso. Domenica a Carrara contro l’Atletico, poi sul “Rocchi“ contro la pericolante San Vitale e dopo a casa dell’attuale fanalino di coda Ospedalieri. Che cosa mette in preventivo Tornaboni? "Nulla, nel senso che noi tutti guardiamo al campionato domenica dopo domenica. L’impegno esterno con i biancazzurri massesi è pericoloso, è di quelli che si possono tranquillamente catalogare come “terribili“".

Per la Filattierese che qualcuno voleva vaccinato per dare la scalata al terzo posto, la primavera è arrivata in anticipo rispetto alla data del calendario. Inaspettatamente, si potrebbe forse aggiungere, se si pensa al brutto, anzi al bruttissimo inverno, soprattutto dopo la battuta d’arresto registrata a Remola con il commovente San Vitale. Una sconfitta che ha evidenziato la fragilità di un complesso che, se dovesse continuare di questo passo si potrebbe ritrovare fuori dalla zona degli spareggi per salire. La Villafranchese vince soffrendo il preventivato sul Lido di Camaiore. Ricortola ancora sconfitto, perde anche il Monzone sul campo del Pontasserchio.

Ebal.