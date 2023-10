Calcio In Seconda Categoria fischio d’inizio alle ore 14,30. Ostacolo Monzone per il Ricortola Promette spettacolo il derby tra Fivizzanese e Filattierese

Settimo giro sul tavolo della Seconda Categoria dedicato a chi preferisce le pietanze salate. La tavola servita della domenica che prende piede alle 14,30 spetta alla reginetta del torneo Fivizzanese (16) costretta a traslocare al “Rolando Rocchi“ di Podenzana per affrontare in un derby che si annuncia ricco di propositi i cugini della Filattierese (11). "Ci attende una partita difficile – afferma il ds mediceo Tornaboni – ma siamo consapevoli della nostra forza. La Filattierese rappresenta un’altra curva ad angolo e per non andare fuori strada dovremo essere bravi nel affrontarla con determinazione e con la consapevolezza dei nervi distesi convinti che non possiamo fermarci alla produzione-punti, quindi, tutti impegnati ad in seguire sempre il massimo del risultato".

Di contro i castellani messi su in punta di piedi dal laboratorio diretto dal duo Della Zoppa-Magnani sono segnalati alla ricerca dell’immediato riscatto dopo la caduta di domenica scorsa in casa della Carrarese Giovani. Attenzione, Ricortola (13)-Monzone (12) è il big match sotto qualsiasi lente di ingrandimento lo si guardi. C’è un’identica faccia della medaglia: in ballo il domani di due complessi che nei caldi mesi ferragostani venivano accreditati dall’osservatorio come protagonisti sui piani nobili della graduatoria assieme alla Fivizzanese e al Montignoso (11). Quest’ultimi nel pomeriggio sono nuovamente di scena al “Del Freo“ dove si cala il Ponte alle Origini (12). La macchina da gol della matricola allenata da Alberti è davvero impressionante: ventuno le reti all’attivo, alla media di 3,5 gol in sei gare disputate. .

A Remola sbarca l’Atletico Carrara (3), marmiferi che contro il San Vitale (7) non possono più concedersi la quarta figuraccia di fila. La seconda forza del campionato Carrarese Giovani (14) trasloca sul “Cavanis“ ospite dello Sporting Camaiore (2), i gialloblù di Ivano Gigli si calano in terra versiliese con il dichiarato proposito di passare alla cassa e ritirare i tre punti in palio. La Villafranchese (6) sul campo amico del "Bottero" chiede strada al san Prospero Navacchio (4).

Enrico Baldini