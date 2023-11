Calcio In Seconda Categoria da non perdere il big match tra la Villafranchese e la Carrarese Giovani. Ostacolo Atletico per la Fivizzanese. Il Ricortola incrocia il Navacchio

“Nono“ giro sul tavolo della Seconda categoria dedicato a chi preferisce i piatti Cacio & Pepe. I piatti più interessanti per le squadre ApuoLunigianesi saranno serviti dalle ore 14,30, quando al “Bottero“ si caleranno la Villafranchese (9) e la Carrarese Giovani (14). In contemporanea al “Rolando Rocchi“ di Podenzana va in visione il derby tra la regina del torneo Fivizzanese (19) e l’Atletico Carrara (6). "Bisogna fare risultato – ha detto il tecnico mediceo Davide Duchi – e in partite come queste c’è l’obbligo assoluto di giocare molto anche con la testa cercando di non rovinare quanto di positivo abbiamo messo insieme finora. Il nostro slogan è fare tre punti a tutti i costi ma giocando con la testa".

Sull’altro fronte, quello dei marmiferi Stefano De Angeli dice: "I loro numeri stanno lì a dimostrare la forza della squadra medicea. Per noi la Fivizzanese rappresenta un ostacolo altissimo, difficile da scalare, ma non per questo ci sentiamo battuti in partenza. Anzi". Tornando alla sfida di Villafranca il presidente dei gialloneri Diego Giacopinelli ha detto: "Il sapore del derby arricchisce la partita di insidie. Ho sempre detto che i gialloblù sono una bella squadra, che gioca un buon calcio per la categoria, dotata di giocatori esperti con caratteristiche importanti che possono in qualsiasi istante cambiare corso alla gara; quindi, il nostro compito si presenta piuttosto difficile, sono estremamente convinto che sarà partita spettacolare, non speculare, dove in palio ci sono punti nobili che potrebbero aprire nuovi orizzonti sia per loro sia per noi".

Turno interno per la coppia Montignoso (14) e Ricortola (14), rispettivamente opposte a Lido di Camaiore (6) e Navacchio (4). A “Cavanis“ a Camaiore è di scena il San Vitale (7) ospite della Fortis (5). Trasferta a rischio per il Monzone (11) in casa del Ponte alle Origini (12). La Filattierese (10) gioca a Putignano contro il fanalino di coda Ospedalieri (2).

Ebal.