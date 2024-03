Calcio, In promozione l’azzurra è chiamata a un pronto riscatto per raddrizzare una stagione al momento deludente. La Pontremolese recita il mea culpa dopo la rocambolesca sconfitta col Casalguidi

Nelle mutevoli vicende del campionato di Promozione, trova collocazione di primo piano il collasso della Pontremolese. Quando una squadra d’alto bordo, com’è ritenuta dall’osservatorio l’Azzurra – in estate e nel mercato di riparazione si è attrezzata per dare battaglia alla capofila Viareggio –, raccoglie solo quattro punti nelle ultime tre partite, è evidente che è cacciata nei guai con tutte le sue scarpe.

Le crisi, in qualsiasi disciplina spotiva, si manifestano in vario modo: esplodono senza preavviso oppure sono annunciate dai tanti sintomi come quelli registrati già nei caldi mesi ferragostani quando la società, a tempo record, riaffidò la conduzione tecnica a Bracaloni. Nel caso del tecnico di Carrara ci sono voluti più consulti e tante amnesie tattiche, per individuare la gravità di questi malesseri e dopo un lungo tira e molla la società di piazza Caduti di Superga si è dotata di un nuovo responsabile per l’area tecnica: Fabio Bellotti. L’obiettivo di cancellare le amnesie tattiche riaffiorate pesantemente domenica scorsa contro il Casalguidi che ha rifilato quattro sonori schiaffoni a Menichetti e compagni.

Una sconfitta da “polli“, come si usa dire, arrivata nei secondi quarantacinque minuti, dopo che la squadra era andata all’intervallo forte di un meritato 3-0. Alle varianti tattiche apportate dall’allenatore dei pistoiesi Benesperi ad avvio ripresa, l’area tecnica di dei padroni di casa non ha risposto con adeguate contromisure, incrinando equilibri tattici che hanno finito per esaltare una squadra di caratura inferiore alla Pontremolese. Qualche buon tempone al termine del confronto ha pensato bene, anzi male, di accreditare la sconfitta all’estremo difensore. Incredibile!

La delusione del presidente Pier Giorgio Aprili ha toccato punti mai raggiunti in precedenza. Bellotti che conosce il sistema sa che una sconfitta a Luco farebbe crollare le già poche certezze di oggi.