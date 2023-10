Calcio In Prima sorride il Serricciolo di Borghetti: "Siamo stati meno belli ma più concreti"

Terza vittoria stagionale per il Serricciolo che ancora una volta in trasferta ha dimostrato di avere maggiore padronanza di sé, riuscendo ad esprimersi al meglio. Contro il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano i gialloblù hanno subito spinto il piede sull’acceleratore e dopo appena otto minuti sono riusciti a sbloccare l’incontro grazie alla marcatura di Ninotti, bravo ad insistere nell’azione e a non demordere dopo il colpo di testa respinto, trovando il varco giusto per bucare la rete avversaria. Le occasioni per rendere il risultato più rotondo non sono mancate, a dimostrazione di una pressione costante dei lunigianesi, ma la mira non sempre è stata delle migliori. La sicurezza del successo è arrivata al 57’ quando Lisi ha siglato il raddoppio, mettendo di fatto in cassaforte la vittoria.

"Abbiamo giocato in modo diverso rispetto al turno precedente – commenta mister Borghetti –. Ho chiesto ai ragazzi di avere un atteggiamento più conservativo e ho chiesto ai nostri attaccanti, Cantoni e Lisi, un sacrificio di ripiegamento. Sono stati, infatti, una spina nel fianco e li ringrazio, come del resto ringrazio tutta la squadra, perché hanno saputo soffrire contro un avversario tosto che ha tanta fisicità. Siamo stati probabilmente meno belli, ma più concreti. Ora ci aspetta un mese difficile contro squadre probabilmente più attrezzate, cercando di fare i conti con le assenze che ci portiamo dietro dall’inizio della stagione". Domenica prossima all’Arcinaso si calerà il Giovani Via Nova.

Ilaria Gallione