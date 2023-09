Calcio In Prima: Romagnano rafforza l'organico, acquistato Bongiorni, Fantoni confermato

Un acquisto e una riconferma per la difesa del club amaranto. Il Romagnano, che domenica debutterà in Coppa al “Raffi“ contro il Mulazzo, ha annunciato il tesseramento di Davide Bongiorni, giocatore che nella passata stagione ha vestito la maglia del Capezzano nel Campionato di Promozione Toscana. La riconferma, invece, è quella di Edoardo Fantoni, ragazzo dell’annata 2003 che passa in prima squadra.

"Bongiorni è un terzino destro molto preparato tatticamente – spiega il direttore Andrea Pucci – che all’occorrenza può essere impiegato anche a sinistra. E’ un ragazzo che fa bene la fase difensiva ed oltre a possedere un ottimo passo, sa crossare in maniera precisa e dispone di un tiro potente. Per Edoardo, invece, più che una riconferma è stata una Promozione. “Dodo“ lo scorso anno ha fatto un bel campionato con la Juniores provinciale e per questo abbiamo deciso di portarlo con i grandi. Fantoni è un terzino mancino dotato di un’ottima spinta. Credo che col suo impegno e sotto una buona guida potrà apprendere tanto dai tecnici e dai compagni più esperti. Ha un grossissimo margine di crescita".