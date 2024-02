Calcio In Prima riflettori puntati sul derby. Ll Mulazzo incrocia il Romagnano sul sentiero che porta alla salvezza

Il Mulazzo, dopo la rete del 2-2 di Costalli, presa in pieno viso domenica scorsa sul campo del Città di Capannori, riparte dal “Calani“ per affrontare in un derby tutto da giocare i cugini del Romagnano che salgono in Lunigiana galvanizzati dal rotondo 3-0 inflitto al Pescia. Un compito difficile quello che attende la comitiva di Stefano Strata che rimane ancora nella zona inquinata dei playout a stretto contatto con i GiovaniViaNova con 21 punti. In settimana ne abbiamo sentite delle belle sul conto dei rossoblù, stormi di gufi volano, augurandogli d’inciampare contro la compagine massese. In realtà le chiacchiere stanno esaltando un derby che porta dentro argomentazioni per farlo diventare un magnifico duello.

Il Mulazzo è ben consapevole che la sfida di oggi (inizio, ore 15) contro il Romagnano è dai sapori forti. Un risultato pieno potrebbe rivelarsi decisivo per proseguire sui sentieri che portano fuori da una situazione che al momento non rispecchia i veri valori della comitiva rossoblù. A ogni modo quello di domani resta un turno interno da sfruttare al massimo per i lunigianesi, cui non mancano energie, al pari del cobra che sonnecchia nel paniere dell’incantatore. Non sarà della partita lo squalificato Santini, mancheranno i lungo degenti Leri e Bernieri, in forse la presenza di Riccardo D’Angelo.

Probabile formazione: Pecorelli, Bertano, Rossi, Manenti, Malatesta, Ausili, Filippi, Bortolasi, Capo, Cham, Occhipinti.

Ebal.